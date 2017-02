De amerikanske renter fortsatte de foregående dages opadgående pres mandag, hvor forventninger til præsident Donald Trumps annoncerede skattelettelser til amerikansk erhvervsliv til stadighed lagde en solid bund under markedet.



Samtidig har den amerikanske centralbanks chef i Dallas, Robert Kaplan, udtrykt ønske om, at Federal Reserve handler hurtigt og forhøjer renterne, da der i modsat fald er risiko for, at planen om at gøre det langsomt må droppes.



Den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,43 pct. i New York, hvilket var 2 basispoint højere end fredagens slutniveau.



"Jeg tror, at vi skal tage skridt til at fjerne yderligere lempelser fra pengepolitikken. At gøre det før frem for senere vil øge sandsynligheden for, at fremtidige reduktioner i lempelserne kan ske gradvist," noterede Robert Kaplan der er bange for, at centralbanken falder bag om kurven.



Tirsdag morgen fortsætter rentestigningen på markedet i Tokyo. Den tiårige T-bond handles ved sekstiden med en rente på 2,44 pct., hvilket er så godt som uændret, i forhold til da det danske obligationsmarked lukkede mandag.



Renten er steget konstant siden sidste onsdag, hvor renten bundede i 2,32 pct. på reducerede forventninger til kortsigtede finanspolitiske stimuli.



Siden annoncerede præsident Trump en forestående skatteplan, og nu afventes centralbankchef Janet Yellens reaktion i den halvårlige høring i Kongressen tirsdag og onsdag.



Tunge nøgletal forude



Mandag var en nøgletalsfri dag i en ellers begivenhedsrig uge.



Tirsdag offentliggøres producentpriser, og samtidig løber den halvårlige høring med centralbankchef Janet Yellen over for Senatets bankpanel af stablen.



Tirsdagen byder også på taler fra Jeffrey M. Lacker, chef for centralbankens afdeling i Richmond, og Dennis Lockhart, der er chef for centralbanken i Atlanta.



Onsdag står på forbrugerpriser, detailsalg, industriproduktion og kapacitetsudnyttelse samt forretningslagre, mens Janet Yellen adresserer Repræsentanternes Hus, og mens der fra centralbanken er taler fra henholdsvis Bostons Eric Rosengren og Philadelphias Patrick Harker.



Torsdag er der data for påbegyndt boligbyggeri og byggetilladelser samt de ugentlige tal for nytilmeldte ledige foruden den endelige opgørelse af Philadelphia Fed-indekset, mens fredag runder den travle makrouge af med ledende indikatorer.



/ritzau/FINANS