Aktier: Fjernøsten mister momentum trods Wall Street-rekorder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,7 Hongkongs Hang Seng +0,0 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -1,2 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktier mister trods mandagens rekorder på Wall Street de sidste dages positive momentum, hvor kursfald i især Tokyo tirsdag morgen er blevet forstærket af usikkerhed om fremtiden for den problemramte Toshiba-koncern.Og med mange investorers modvillighed til at tage yderligere risiko op til dagens høring med den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, i Senatet i Washington, siver kurserne generelt i Fjernøsten.Tokyo-børsen fører an i kursfaldene, efter at Toshiba tirsdag udskød den annoncerede kvartalsrapportering. Samtidig vægtede forlydender om, at gigantkonglomeratet måske ikke er i stand til at fortsætte som going-koncern.Fra virksomheden selv lød det, at regnskabet "ikke var klart", mens Kyodo nyhedsbureau citerer en finansiel kilde for, at det er drøftelser med revisorerne, der står bag udsættelsen."Udsættelsen viser, at virksomheden er inde i noget rod. Vi må antage, at det ikke er gode nyheder," siger chefstrateg Makoto Kikuchi fra Myojo Asset Management i Tokyo til Reuters.Toshiba falder umiddelbart knap 10 pct., og Nikkei-indekset trækkes 0,6 pct. ned, mens det bredere Topix-indeks dropper 0,7 pct.De kinesiske investorer på fastlandet er let negative. Shanghai Composite falder 0,3 pct. og CSI 300-indekset dropper 0,2 pct., mens børsen i Hongkong ligger så godt som uændret målt på Hang Seng-indekset."Hongkong-noteringer giver en god rabat for onshore-investorer, som har begrænsede aktivklasser at investere i," vurderer analytikere i finanshuset Nomura ifølge Reuters.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,1 pct., mens Singapores Strait Times handles 1,2 pct. lavere, Sydkoreas Kospi-indeks dropper 0,2 pct., og børsen i Sydney slutter dagen af med med et fald på 0,1 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med små fald på lidt under 0,1 pct. tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Yellen-høring i Senatet sætter markedet i stå LÆS OGSÅ: Råvarer: Kun få og små udsving i priserne TABELIndeksværdi klokken 6.20/ritzau/FINANS