Råvarer: Kun få og små udsving i priserne

De mest omsatte råvarer handles uden de store udsving i priserne tirsdag morgen, hvor pengepolitisk usikkerhed står højt på investorerne dagsorden inden den amerikanske centralbankchefs halvårlige pengepolitiske redegørelse i Senatet senere tirsdag.



For oliemarkedets vedkommende er det fortsat balancen mellem Opecs produktionsreduktioner og de stigende amerikanske lagre, der fastlægger prisudviklingen.



Den amerikanske produktion ventes at viste en stigning for sjette uge i træk, når data fra American Petroleum Industry og Department of Energy offentliggøres tirsdag og onsdag.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 55,80 dollar mod 55,55 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,10 dollar mod 52,85 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet vurderes den igangværende risikovending til fordel for de risikobetonede aktier, mens usikkerheden omkring den politiske udvikling fortsat holder markedet fra større fald.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1227 dollar mod 1223 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6156 dollar mod 6153 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS