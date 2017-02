De europæiske statsobligationer ventes at holde niveauet mandag morgen, hvor der ikke er mange makroøkonomiske begivenheder at pejle efter.



Donald Trumps annoncerede skattelettelser i sidste uge gav stigende renter både i USA og herhjemme ved ugens afslutning, mens investorerne i stedet kastede sig over aktierne.



Rentestigninger omkring 2 basispoint var standard for de tiårige renter i Europa fredag, og den toneangivende statsobligation fra Nationalbanken med udløb i 2025 øgede renten med netop 2 basispoint til 0,35 pct. i fredagens handel og sluttede dermed ugen med et samlet rentefald på godt 7 basispoint.



Den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,41 pct. i New York, hvilket var 2 basispoint højere end torsdagens slutniveau. Mandag morgen bliver den løftet yderligere et basispoint til 2,42 pct. Det er samme niveau, som den havde ved dansk lukketid fredag.



Dermed er der ikke lagt op til større udsving på rentemarkedet herhjemme, hvor investorerne oven i købet må undvære økonomiske nøgletal på første dag af den danske vinterne.



Der er nemlig ingen af slagsen på programmet, efter at Japans BNP-tal blev fremlagt i nattens løb. De kommer først tirsdag, onsdag og torsdag, hvor der til gengæld er flere interessante offentliggørelser.



