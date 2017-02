De amerikanske renter blev fortsat presset op af den igangværende vending i risikobilledet fredag. Timingen af præsident Donald Trumps annoncerede skattelettelser til amerikansk erhvervsliv kommer lidt bag på investorerne, der ikke havde imødeset en skattereform før til næste år.



Planerne har sendt investorerne på flugt fra de fastforrentede papirer, mens de mere risikable investeringer i aktier står øverst på dagsordenen.



Den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,41 pct. i New York, hvilket var 2 basispoint højere end torsdagens slutniveau.



Dermed er renten dog fortsat faldet 5 basispoint i løbet af sidste uge, der har været præget af store udsving. Renten bundede i 2,32 pct. onsdag morgen på markedet i Tokyo, inden det efterfølgende storudsalg af T-bonds begyndte.



Mandag morgen fortsatte rentestigningen på markedet i Tokyo. Siden har markedet dog sat sig, og den tiårige T-bond handles ved sekstiden med en rente på godt 2,42 pct., hvilket er så godt som uændret i forhold til, da det danske obligationsmarked lukkede fredag.



Skuffende nøgletal



Fredagens foreløbige opgørelse over University of Michigans forbrugertillidsindeks blev en skuffelse. Tillidsindikatoren faldt til 95,7 i februar fra 98,5 i januar.



Analytikere havde kun ventet et fald til 98,0.



Indeværende uge er tung på både nøgletal og indikationer fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve.



Efter en stille start grundet en tom kalender mandag, lægges der tirsdag ude med producentpriser, og den halvårlige tale fra centralbankchef Janet Yellen til Senatets bankpanel.



Dagen byder også på taler fra Fed Richmonds Jeffrey M. Lacker, Fed Dallas' Robert Kaplan og Fed Atlantas Dennis Lockhart.



Onsdag står på forbrugerpriser, detailsalg, industriproduktion og kapacitetsudnyttelse samt forretningslagre, mens Janet Yellen adresserer Repræsentanternes Hus, og Fed Bostons Eric Rosengren og Fed Philadelphias Patrick Harker holder taler.



Torsdag er der data for påbegyndt boligbyggeri og byggetilladelser samt de ugentlige tal for nytilmeldte ledige, foruden den endelige opgørelse af Philadelphia Fed-indekset, mens fredag runder den travle makrouge af med ledende indikatorer.



/ritzau/FINANS