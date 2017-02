Aktier: Fjernøsten læner sig op ad Wall Street-rekorder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +0,5 China Shanghai Composite +0,6 China CSI 300 +0,7 Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +0,7

De asiatiske aktier stiger efter, at de frygtede konfrontationer mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den japanske premierminister, Shinzo Abe, udeblev på weekendens topmøde.I stedet blev USA's engagement i Japans sikkerhedsspørgsmål bekræftet, efter at Nordkorea i sidste uge afprøvede et ballistisk missil."Det var nok det bedste resultat for Japan, når man ser på, hvad investorerne havde været bekymret for. USA kunne have sagt noget aggressivt med hensyn til handel og valutakurser, men når det skal behandles af embedsmænd, reduceres risikoen for en styrket yen," siger seniorstrateg Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ifølge AFP.I stedet læner de fjernøstlige investorer op ad Wall Street, der fredag lukkede med endnu en omgang rekorder i de tre store aktieindeks.På Tokyo-børsen stiger Nikkei-indekset 0,5 pct., og også det bredere Topix-indeks øger 0,5 pct.Også de kinesiske investorer ser positivt på udviklingen efter at centralbanken, People's Bank of China, mandag injicerede 100 mia. yuan i pengemarkedet efter seks dages fravær.Shanghai Composite stiger 0,6 pct. og CSI 300-indekset øger 0,7 pct., mens børsen i Hongkong handles med et plus på 0,5 pct. målt på Hang Seng-indekset.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,5 pct., Singapores Strait Times handles 0,4 pct. højere, og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,1 pct., mens børsen i Sydney slutter dagen af med med en stigning på 0,7 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på knap 0,2 pct. mandag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Små prisudsving råvaremarkedet



TABELIndeksværdi klokken 6.15/ritzau/FINANS