Valuta: Lettelse efter positivt USA-Japan topmøde

Investorerne på de internationale valutamarkeder ånder mandag morgen lettet op efter weekendens topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og den japanske premierminister, Shinzo Abe.



Mødet gav ikke anledning til de frygtede gnister fra de tidligere beskyldninger fra den amerikanske præsidents side om japansk valutamanipulation og handelsskævheder.



I stedet blev drøftelser om pengepolitik, samarbejdsprojekter og samhandel overladt til de to lederes respektive stedfortrædere, hvilket tolkes som et optimistisk resultat, der efterfølgende har sendt de amerikanske renter op med en styrket dollar til følge.



"Markedets fokus er nu tilbage på Trumps finanspolitiske planer og en afklaring af hans skattelempelser," siger valutachef Koji Fukaya fra FPG Securities til Bloomberg News.



Netop skattelempelser indtager en central plads i investorernes vurdering, da det kan sende aktierne yderligere op fra det nuværende rekordhøje niveau.



Og med en øget risikolyst står obligationsrenterne til at stige yderligere, hvilket i sidste ende vurderes at ville presse dollar op.



"Dollar kan snuse til 115 yen, men der mangler momentum til at teste højderne omkring 118," vurderer Koji Fukaya.



Dollar koster 113,95 yen mod 113,60 yen fredag eftermiddag, mens der går 121,00 yen på en euro mandag morgen mod 120,70 yen fredag eftermiddag.



Euro koster samtidig mandag morgen 1,0620 dollar mod 1,0625 dollar fredag.



/ritzau/FINANS