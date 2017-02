Råvarer: Små prisudsving råvaremarkedet

Råvarepriserne ligger uden de store udsving mandag morgen, hvor rapporter om oliekartellets Opecs produktionsreduktioner holder hånden under oliemarkedet.



Oliepriserne holder det forholdsvis høje niveau fra fredag, hvor en rapport fra det Internationale Energiagentur viste, at Opecs produktionsaftale fortsat holder.



Aftalen har allerede reduceret produktionen med 90 pct. af det aftalte mål, der er søsat for skabe balance mellem udbud og efterspørgsel i markedet.



Senere mandag offentliggør Opec en rapport, hvor kartellets egen opgørelse over reduktionerne indgår.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 56,65 dollar mod 56,75 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,80 dollar mod 54,00 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet ses vigende priser på baggrund af en relativt stærk dollar og stigende amerikanske renter.



Mandag morgen koster en ounce guld 1229 dollar mod 1231 dollar fredag eftermiddag.



I markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6164 dollar mod 6099 dollar fredag.



/ritzau/FINANS