Obligationer: Trump-løfter ventes at løfte renter

Det danske obligationsmarked ventes fredag at åbne med stigende renter, da det fra åbningen ventes at følge udviklingen i de amerikanske statspapirer siden dansk børslukketid torsdag.



Et løfte fra den amerikanske præsident, Donald Trump, torsdag om skattelettelser til amerikansk erhvervsliv satte fut i aktiemarkedet, der lukrerede på de offensive udmeldinger, mens den stigende risikoappetit hos investorerne omvendt gik ud over interessen for de fastforrentede papirer.



Herhjemme nåede obligationsmarkedet ikke at reagere så kraftigt på udtalelserne, men efter dansk børslukketid steg de amerikanske renter pænt, hvilket meget vel give en afsmittende effekt af på de danske obligationer fra start fredag.



I USA sluttede aktierne torsdag aften i rekord, og meget tyder også på, at aktierne i Europa fredag kan komme til at fortsætte torsdagens positive tendenser.



"Den positive udvikling på aktiemarkederne har betydet, at de 10-årige tyske og amerikanske renter er steget. Den 10-årige amerikanske rente sluttede i aftes omkring 2,39 procent, og hen over natten er renten steget til omkring 2,41 procent," konstaterer Sydbank i en morgenkommentar.



Renten på den amerikanske statsobligation er dermed steget 4 basispoint siden dansk børslukketid torsdag. Herhjemme nåede den tiårige danske rente blot at stige 1 basispoint til 0,33 pct.



Fredagens vigtigste nøgletal er en foreløbig opgørelse af Michigan-indekset, som er en landsdækkende forbrugertillidsindikator. Indekset ventes opgjort til 98,0 for februar mod 98,5 i januar efter pæne stigninger i november og december.



"Den stigende optimisme hos forbrugerne kan givetvis tilskrives et positivt syn på, at Trump vil få sat mere fart i den amerikanske økonomi og fortsat skabe mange nye arbejdspladser. En optimisme opstået i kølvandet på præsidentvalget, som især er udmundet i en tiltro til de politiske løfter frem for en omsat økonomisk politik," skriver Sydbank.



Fra Danmark kommer der tal for udviklingen i forbrugerpriserne i januar. De ventes at være steget med 0,9 pct. på årsbasis ifølge et estimat fra Ritzau Finans.



/ritzau/FINANS