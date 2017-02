Råvarer: Investorer afventer olierapporter

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne holder sig oppe fredag morgen, hvor produktionsreduktioner fra oliekartellet Opec er medvirkende til at øge forventningerne om, at den globale overproduktion vil blive elimineret i løbet af nogle måneder.



Markedet afventer dagens rapport fra Det Internationale Energiagentur, hvor Opec's produktionsreduktioner ventes at vise sig for første gang.



Mandag kommer en rapport fra oliekartellet selv, hvor udviklingen vil blive kommenteret.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 55,70 dollar mod 55,40 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,10 dollar mod 52,80 dollar torsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller siver, efter at investorerne igen har taget de risikobetonede papirer til sig, mens renterne stiger og sender ædelmetallerne i skammekrogen.



En ounce guld står fredag morgen i 1225 dollar mod 1235 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt ned til 5848 dollar per ton fra 5829 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS