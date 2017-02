Valuta: Japansk-amerikansk topmøde i centrum

Der hersker en høj grad af stilstand på de internationale valutamarkeder fredag morgen, hvor mange investorer holder sig i ro op til dagens topmøde mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den japanske premierminister, Shinzo Abe.



Og selv om dagsordenen ventes at koncentrere sig om de større sikkerhedspolitiske forhold og dermed ikke om hverken samhandel eller valutaforhold, er der stor sandsynlighed for, at de to emner vil blive kommenteret inden afslutningen på mødet lørdag.



"Det hele handler om, hvordan Trump vil fremlægge problemerne med handels-ubalancen, så fokus er på, hvorvidt Japan kan svare overbevisende på de i det store og hele uretfærdige anklager," siger markedsøkonom Daisuke Karakama fra Mizuho Bank i Tokyo ifølge Bloomberg News.



Investorerne tager fredag lidt forskud på begivenhederne, idet torsdagens kommentar fra Trump om en forestående stor lempelse af selskabsskatten giver anledning til en større risikoappetit og dermed højere amerikanske renter.



Trumps kommentar sender dollar over i det offensive hjørne, mens især yen bøjer sig for presset og svækkes. Og udfaldet af topmødet kan blive udslagsgivende for den videre udvikling.



"Yen svækkes, hvis mødet ender i en venlig tone, og styrkes, hvis USA indtager en stejl holdning i valuta- og handelsspørgsmålet," vurderer Daisuke Karakama.



Euro koster fredag morgen 1,0660 dollar mod 1,0665 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 113,75 yen mod 113,05 yen torsdag eftermiddag, mens der går 121,25 yen på en euro fredag morgen mod 120,55 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS