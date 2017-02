Aktier: Jubelscener hele vejen rundt i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +2,3 Topix +2,0 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite +0,6 China CSI 300 +0,6 Taiwan Taiex +0,8 Sydkoreas Kospi +0,5 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,7 Sydney ASX 200 +1,0

De asiatiske aktier accelererer mod et halvandet års højdepunkt fredag, hvor investorerne jubler over særdeles positive kinesiske handelstal og lægger sig i slipstrømmen efter Wall Street, der torsdag lukkede med rekord i alle tre hovedindeks."En svagere yen kombineret med stigende amerikanske aktiekurser giver næring til en opadgående tendens på markedet i Tokyo," siger chefstrateg Hiroki Allen fra Superfund Japan i Tokyo til Reuters.Det brede MSCI Asia-Pacific-indeks uden for Japan øger 0,5 pct. til det højeste niveau siden juli 2015.På Tokyo-børsen får investorerne også hjælp af overraskende gode inflationsdata. De japanske procentpriser steg 0,5 pct. på årsbasis i januar.Nikkei-indekset 2,3 pct., og det bredere Topix-indeks øger 2,0 pct.De kinesiske investorer på fastlandet ser de solide im- og eksportdata som lovende for den økonomiske udvikling.Shanghai Composite og CSI 300-indekset stiger begge 0,6 pct., hvilket også er tilfældet for Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,8 pct., Singapores Strait Times handles 0,7 pct. højere, og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,5 pct., mens børsen i Sydney slutter ugen af med med en stigning fredag på 1,0 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct. fredag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Japansk-amerikansk topmøde i centrum



LÆS OGSÅ: Råvarer: Investorer afventer olierapporter

TABELIndeksværdi klokken 6.20/ritzau/FINANS