Råvarer: Olieprisen upåvirkede af høje amerikanske lagre

Relateret indhold Artikler

Råvarepriserne ligger med små udsving torsdag morgen trods onsdagens markante stigning i de amerikanske olielagre.



Råolielagrene steg ikke mindre end 13,8 mio. tønder i den forgangne uge ifølge opgørelsen fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag. Det var langt mere end økonomernes bud på en stigning på 2,7 mio. tønder.



Men stigninger skyldes en stor import af olie, og ifølge Goldman Sachs vil lagrene igen begynde at falde, når produktionsreduktionen fra Opec rigtig slår igennem i de kommende måneder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 55,40 dollar mod 55,55 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,60 dollar mod 52,55 dollar onsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller får glæde af de faldende renter på det amerikanske obligationsmarked. Torsdag morgen handles den amerikanske tiårige rente i 2,34 pct. på markedet i Tokyo efter fem dage i træk med fald.



En ounce guld står torsdag morgen i 1242 dollar mod 1241 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 5893 dollar per ton fra 5909 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS