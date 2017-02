Aktier: Carlsberg-rygter tager fokus i grønt asiatisk marked

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,5 Topix -0,7 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex +0,4 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI +0,6 Sydney ASX 200 +0,2

Der er kursfald på børsen i Tokyo torsdag morgen, mens næsten alle andre fjernøstlige aktiemarkeder ligger med pæne stigninger. Et af dagens samtaleemner er Carlsberg interesse i at overtage den japanske bryggerigigant Asahis ejerandel i det kinesiske bryghus Tsingtao.Samtidig ser investorerne med spænding frem til ugens møde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Japans premierminister, Shinzo Abe, der finder sted fredag."Investorerne indtager en afventende holdning op til det forestående amerikansk-japanske topmøde. Og med en uregerlig yen er det svært for investorerne at tippe deres positioner for meget i én retning," siger chefanalytiker Shunichi Otsuka fra Ichiyoshi Securities i Tokyo til Bloomberg News.På Tokyo-børsen er der blandt andet fokus på bryggerigiganten Asahi, der ifølge medier er ved at sælge en aktiepost i den kinesiske bryggerigigant Tsingtao til Carlsberg."Tsingtao kæmper en hård kamp på flere fronter. Carlsbergs interesse repræsenterer den bedste chance, som Tsingtao har fået i ti år," vurderer analytiker Jeremy Yeo fra Mizuho Securities Asia i Hongkong over for Bloomberg News.Asahi-aktien falder 0,6 pct., mens Nikkei-indekset dropper 0,5 pct., og det bredere Topix-indeks viger 0,7 pct.Rygterne om Carlsbergs interesse rammer også børsen i Hongkong, hvor Tsingtao er noteret. Aktien stiger 4,8 pct., mens Hang Seng-indekset ligger med et plus på 0,4 pct.Også de kinesiske investorer på fastlandet ser positivt på udviklingen. Shanghai Composite og CSI 300-indekset stiger begge 0,4 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,3 pct., Singapores Strait Times handles 0,6 pct. højere, og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,3 pct., mens børser i Sydney slutter med en stigning på 0,2 pct.Den amerikanske aktiefutures ligger med små stigninger lige over nulpunktet torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Flade renter holder valutakurserne i ro



TABELIndeksværdi klokken 6.15/ritzau/FINANS