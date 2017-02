Aktier: Tokyo går mod den generelt negative trend i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix +0,2 Hongkongs Hang Seng +0,1 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi -0,6 Indiens BSE Sensex -0,0 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 +0,5

Der er stigende aktiekurser på børsen i Tokyo onsdag morgen, mens mange af de andre fjernøstlige aktiemarkeder ligger med vigende kurser.Investorerne ser med spænding frem til ugens møde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Japans premierminister, Shinzo Abe, ikke mindst på grund af eventuelle bemærkninger om valuta-forhold eller Japans pengepolitik, selv om det er handels- og forsvarsområdet, der sandsynligvis vil være hovedformålet med mødet."Det japanske marked har været følsomt over for dollar-yen-bevægelser, og det gælder i endnu højere grad siden begyndelsen af året. Samlet set vil investorernes modstand mod risiko sandsynligvis fortsætte på grund af den politiske og økonomiske usikkerhed i USA og Europa," vurderer handelschef Yoshihiro Okumura fra Chibagin Asset Management til ReutersPå Tokyo-børsen er det netop en svækkelse af yen, der støtter op om det positive marked. Nikkei-indekset og det bredere Topix-indeks stiger begge 0,2 pct.Modsat ser de kinesiske investorers mere negativt på udviklingen. Det er på trods af stigninger i ejendomssektoren og auto-segmentet, der dog bliver mere end neutraliseret af fald i energiselskaberne.Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder begge 0,1 pct., mens børsen i Hongkong handles med et plus på 0,1 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,1 pct., Singapores Strait Times handles 0,3 pct. lavere., og Sydkoreas Kospi-indeks falder 0,6 pct.Børser i Sydney slutter derimod med en stigning på 0,5 pct. primært på grund af stigende metalråvarepriser.Den amerikanske S&P-aktiefuture ligger med fald på op mod 0,1 pct. onsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 6.20/ritzau/FINANS