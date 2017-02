Valuta: Ro på overfladen inden Trump/Abe møde

De asiatiske investorer forholder sig i ro på valutamarkedet onsdag morgen, hvor yen fortsat holder fanen højt i kraft af valutaens status som sikker investering, mens ugens møde mellem USA's præsident og Japans premierminister afventes.



Ikke mindst den amerikanske præsidents trusler om handelsmure og valutakrig lurer, mens effekten af frygten for overraskelser ved det franske valg optager sindene.



I Frankrig har den højreorienterede Front National-bevægelses leder, Marine Le Pen, valgt at sætte kampen mod globaliseringen og Frankrigs rolle i eurozonen øverst på dagsordenen med løfte om at følge i briternes fodspor og opløse Frankrigs tilknytning til EU.



"Jo tættere vi kommer på valget i Frankrig og i betragtning af risikoen for - det er jo ikke en normal "base case" - at Le Pen vinder, kan den implicitte volatilitet i valutamarkederne begynde at skyde op. Valutamarkedet er i vid udstrækning godt tilfreds med denne risiko - det er obligationsmarkedet ikke," vurderer cheføkonom Callum Henderson fra Eurasia Group ifølge Bloomberg News.



Samtidig stiger bekymringerne over et eventuelt sammenstød mellem Donald Trump og Shinzo Abe om, hvorvidt den japanske pengepolitik holder værdien af yen kunstigt nede og dermed bidrager til at øge USA's handelsunderskud.



Trumps har gentagne gange kritiseret Japan for at fifle med valutakurserne på bekostning af USA - en kritik der fra japanske side betegnes som "helt ude af trit med virkeligheden".



Euro koster onsdag morgen 1,0685 dollar mod 1,0680 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 112,15 yen mod 112,25 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 119,85 yen på en euro onsdag morgen mod 119,90 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS