Råvarer: Kun få og små udsving i priserne

De mest omsatte råvarer handles uden de store udsving i priserne tirsdag morgen, hvor politisk usikkerhed har erstattet økonomiske data som væsentligste baggrund for udviklingen.



For oliemarkedets vedkommende er balancen mellem Opecs produktionsreduktioner og de stigende amerikanske lagre i centrum.



Den øgede amerikanske produktion ventes at give sig udslag i større lagre, når dataene fra American Petroleum Industry og Department of Energy offentliggøres tirsdag og onsdag.



Den amerikanske olieproduktion vurderes at stige til op mod 9,5 mio. tønder om dagen i år, hvilket vil være tæt på 2015-højdepunktet.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 55,90 dollar mod 56,20 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,20 dollar mod 53,40 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet presses priserne fortsat op af den usikkerhed, der er opstået på grund af den fortsat manglende afklaring af den nye amerikanske administrations løfter om vækstpolitik, samt frygten for at det franske præsidentvalg vil skabe ny uro om hele Den Europæiske Union.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1232 dollar mod 1228 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5821 dollar mod 5852 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS