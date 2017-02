Valuta: Japanske yen styrkes grundet stigende risikovurdering

Der er bud efter japanske yen på de internationale valutamarkeder tirsdag morgen, hvor de seneste dages stigende risikoaversion sætter sit præg på handlen.



Investorernes risikovurdering er kommet i fokus, efter at lederen af den franske højreorienterede Front National-bevægelse, Marine Le Pen, mandag lancerede sin præsidentvalgkampagne med et løfte om at bekæmpe globaliseringen og tage Frankrig ud af eurozonen.



Der fik de franske statsobligationsrenter til at stige kraftigt, mens de europæiske aktier faldt på grund af det allerede anstrengte forhold i det europæiske politiske establishment.



Udviklingen kommer i kølvandet af den amerikanske præsident Donald Trumps beskyldninger mod både eurozonen, Kina og Japan for valutamanipulation samt den nye administrations trusler om handelshindringer og direkte handelskrig.



Det får investorerne til at krybe i ly for eventuelle effekter ved at investere i yen, guld og andre generelt "sikre" placeringer.



"Faldet i eurozonens aktier og stigningen i de europæiske og amerikanske obligationskurser presser yen op. I forhold til sidste uge er yen-styrkelsen væsentlig mere udbredt."



"Men som stabiliteten i nogle af de nye markeders valutaer viser, har det ikke været en envejs risikoaversion," siger senior valutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities til Reuters.



Euro koster tirsdag morgen 1,0710 dollar mod 1,0740 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 111,80 yen mod 112,35 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 119,75 yen på en euro tirsdag morgen mod 120,65 yen mandag.



/ritzau/FINANS