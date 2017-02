Aktier: Risikoaversion giver små kursfald i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,3 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +0,1

Der er kursfald på en stor del af de fjernøstlige aktiemarkeder tirsdag morgen, hvor den globale risikoaversion slår igennem og sender investorerne på flugt mod mere sikre placeringer."Markedet tenderer til at reducere risici, da effekterne at den politiske udvikling i både Europa og USA tynger investorernes beslutsomhed og påtvinger dem en uønsket risiko.""Investorerne søger i ly i sikre tilflugtssteder for at evaluere den stigende risiko," siger seniorhandler Stephen Innes fra onlinehandelsselskabet Oanda til AFP.På Tokyo-børsen har investorernes søgen mod mindre risici en negativ effekt på grund af den afledede generelle styrkelse af den japanske yen. Det rammer traditionelt de store eksportselskaber, og både Nikkei-indekset og det bredere Topix-indeks falder 0,1 pct.Også de kinesiske investorer ser negativt på udviklingen og ikke mindst på den igangværende stramning, som den kinesiske centralbank har indledt med fredagens rentestigning.People’s Bank of China undlod igen tirsdag at give likviditet via repoforretninger, hvilket er en skjult stramning, da det dræner pengemarkedet for de tidligere indgåede forretninger, der forfalder.Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder begge 0,3 pct., mens børsen i Hongkong handles med et minus på 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med små udsving tæt på nul tirsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 5.45./ritzau/FINANS