Råvarer: Små prisudsving i olie og guld

Råvarepriserne ligger uden de store udsving mandag morgen, hvor nye borerigge præger oliemarkedet, mens faldende renter sender ædelmetallerne lidt op i pris.



Oliepriserne viger en anelse, efter at de amerikanske olieefterforskningsselskaber har øget antallet af borerigge til det højeste niveau siden oktober 2015. Priserne har skabt basis for økonomisk rentabilitet i oliejagten, efter at den nylige Opec-aftale har reduceret produktionen i et forsøg på at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel i markedet.



Borerigantallet i USA steg med 17 i sidste uge til 583 i henhold til data fra Baker Hughes fredag aften. Dermed er antallet næsten fordoblet i de seneste otte måneder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 56,95 dollar mod 57,15 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,95 dollar mod 54,05 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet ses stigende priser på baggrund af en relativt svag dollar og faldende amerikanske renter.



Mandag morgen koster en ounce guld 1224 dollar mod 1218 dollar fredag eftermiddag.



I markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 5800 dollar mod 5794 dollar fredag.



/ritzau/FINANS