Valuta: Svag amerikansk lønstigning hæmmer dollarudvikling

Der er ikke meget at hæfte sig ved på valutamarkedet i Fjernøsten mandag morgen.



Investorerne har blikket rettet mod den amerikanske arbejdsmarkedsrapport, der blev offentliggjort fredag, og som de asiatiske markedsdeltagere derfor først mandag har mulighed for at tage hensyn til i deres valutaporteføljer.



Rapporten er en af de indflydelsesrige, når det gælder den fremtidige renteudvikling og de vurderinger, som den amerikanske centralbanks pengepolitiske komite, Federal Open Market Committee, lægger for dagen.



Og selv om beskæftigelsen med 227.000 personer voksede en del mere end de ventede 180.000 personer i januar, var skuffelsen over udviklingen i de gennemsnitlige timelønninger til at få øje på.



Lønningerne steg blot 2,5 pct. på årsbasis mod en ventet stigning på 2,7 pct. og decemberstigningen på 2,8 pct.



Det gav anledning til et fald i de amerikanske renter, da lønstigninger længe har været den manglende ingrediens i centralbanken Federal Reserves vurdering af, hvornår det amerikanske renteniveau skal løftes endnu engang.



"Den svage amerikanske lønvækst har fået markedet til at overveje, om Federal Reserve vil opholde den forsigtige tilgang, og det har reduceret sandsynligheden for en renteforhøjelse i marts," siger valutachef Takuya Iwasaki fra Bank of America til Bloomberg News.



Udviklingen i rentemarkedet er sammen med de mange beskyldninger fra den nye amerikanske administration om valutamanipulation fra Japans, Kinas og Tysklands side de største enkeltfaktorer i kursudviklingen mellem de store valutaer.



De amerikanske renter ligger med mindre fald på markedet i Tokyo mandag.



Euro koster mandag morgen 1,0780 dollar mod 1,0785 dollar fredag.



Dollar koster samtidig 112,40 yen mod 112,50 yen fredag eftermiddag, mens der går 121,15 yen på en euro mandag morgen mod 121,30 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS