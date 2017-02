Aktier: Positiv stemning på børserne i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,3 Topix +0,4 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex +0,9 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +0,8 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 -0,1

De fjernøstlige aktiemarkeder ligger generelt i positivt territorium mandag morgen, hvor fredagens stigninger på Wall Street har en afsmittende effekt.Og med udsigt til en revidering og eventuel tilbagerulning af den amerikanske Dodd-Frank-lov, som regulerer finanssektoren, er det især bankerne, der har medvind.- En lempelse af de finansielle regler i USA er tilbøjelig til også at arbejde i de japanske finansielle virksomheders favør, siger chefstrateg Shoji Hirakawa fra Tokai Tokyo Research Institute til AFP.På Tokyo-børsen accelererer stigningerne i takt med, at effekten fra USA breder sig. Det sender blandt andet Mitsubishi UFJ Financial Group op på årets højeste niveau mandag.Nikkei-indekset stiger 0,3 pct., mens det bredere Topix-indeks øger 0,4 pct.De kinesiske investorer ser positivt på fredagens overraskende signal fra centralbanken, der øgede reporenten for første gang siden oktober 2015.- Ændring er banebrydende og indikerer, at centralbanken vil ændre rentesatserne oftere. Bundlinjen er at det vil forhindre likviditetsfastfrysning og tage luften ud af de finansielle bobler i visse sektorer, noterer analytikere fra ANZ i Sydney i en kommentar ifølge Reuters.Shanghai Composite stiger 0,4 pct. og CSI 300-indekset øger 0,2 pct., mens børsen i Hongkong handles med et plus på 0,6 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,9 pct., Sydkoreas Topix -indeks øger 0,2 pct., og Singapores Strait Times handles 0,5 pct. højere.Sydneys ASX 200-indeks lukker dagen af med et tab på 0,1 pct.De amerikanske aktie-futures ligger med små udsving om nul mandag morgen ved 6.30-tiden.TABELIndeksværdi klokken 6.15./ritzau/FINANS