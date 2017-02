Relateret indhold Artikler

De amerikanske renter sluttede så godt som uændret i torsdagens handel i New York, hvor Apple fulgte i Microsofts og AT&T's fodspor fredag og solgte lange 30-årige obligationer. Det neutraliserede et potentielt rentefald, mens dagens enlige nøgletal ikke gav anledning til bevægelse i markedet.



Torsdag lukkede den tiårige amerikanske rente i 2,47 pct. i New York, hvilket var uændret i forhold til onsdagens slutniveau.



Fredag morgen handles den tiårige rente i 2,48 pct. på markedet i Tokyo. Det er 4 basispoint højere, end da de danske handlere gik hjem torsdag ved 17-tiden.



Torsdagens eneste økonomiske nøgletal var de ugentlige data for nye ledige, hvor 246.000 meldte sig som førstegangsledige i sidste uge. Ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News var der ventet 250.000 nye ledige.



Vigtige nøgletal fredag



Fredag fremlægges den tunge jobrapport fra de amerikanske myndigheder.



Jobskabelsen uden for landbruget er som vanligt i centrum, men også lønningerne vil få stor opmærksomhed, mens selve arbejdsløsheden er skubbet lidt i baggrunden.



Og når rapporten er ved at være sunket ind, bliver der fulgt op med PMI service, PMI samlet, ISM service, fabriksordrer samt de endelige tal for decembers ordreindgang af varige goder.



