Aktier: Tokyo-optimisme deles langtfra af resten af Fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix +0,4 Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite -0,6 China CSI 300 -0,5 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 -0,4

De fjernøstlige aktiemarkeder uden for Japan ligger generelt med negative fortegn fredag morgen. Tokyo-børsen holdes derimod oppe af en svækket yen.Mange investorer vælger i lighed med Wall Street-kollegerne torsdag at forblive på sidelinjen op til dagens amerikanske jobrapport.Men den underliggende negative tone er allestedsnærværende efter en uge med, hvad mange investorer ser som bekymrende signaler fra den amerikanske præsident, Donald Trump, der inkluderer kontroversielle forbud mod indrejse til USA fra en række overvejende muslimske lande og beskyldninger mod Kina og Japan for valuta-manipulation.Den stigende protektionistisk retorik fra Det Hvide Hus har sendt chokbølger gennem mange hovedstæder og pustet til bekymringerne for en global handelskrig."Den indledende begejstring over Trumps reflationspolitik er aftaget yderligere i takt med, at tonen fra Washington og den nye administration er blevet mere skinger," noterer senioranalytiker David de Garis fra National Australia Bank i en kommentar ifølge Reuters.Tokyo-børsen er blandt de få, der har positive fortegn, men det skyldes en styrkelse af dollar mod den lokale yen, efter at Bank of Japan fredag har været i markedet for at købe statspapirer for derigennem at holde renten nede.Nikkei-indekset stiger 0,1 pct., mens det bredere Topix-indeks øger 0,4 pct.De kinesiske investorer på fastlandet er tilbage efter den ugelange fejring af det kinesiske nytår. Shanghai Composite og CSI 300-indekset starter det ny år med fald på henholdsvis 0,6 pct. og 0,5 pct., mens såvel børsen i Hongkong dropper 0,4 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,3 pct., mens Sydkoreas Topix -indeks falder 0,1 pct., og Singapores Strait Times dropper 0,3 pct.Sydneys ASX 200-indeks lukker dagen af med et tab på 0,4 pct.De amerikanske aktie-futures ligger med fald på 0,1-0,2 pct. torsdag morgen.