Valuta: Roligt marked op til amerikanske job-data

Der hersker en høj grad af stilstand på de internationale valutamarkeder fredag morgen, hvor mange investorer holder sig i ro op til dagens offentliggørelse af den amerikanske arbejdsmarkedsrapport.



Rapporten er en af de tungeste, da den indeholder de mest indflydelsesrige data, når det gælder den fremtidige renteudvikling og de tiltag, som den ansporer hos den amerikanske centralbanks pengepolitiske komite, Federal Open Market Committee.



Det betyder, at mange markedsdeltagere holder sig på sidelinjen i Asien, mens udviklingen i rentemarkedet er den største enkeltfaktor i kursudviklingen mellem de store valutaer, euro, yen og dollar.



De amerikanske renter ligger med en underliggende opadgående trend på markedet i Tokyo, mens den japanske centralbank har været i markedet for at holde de japanske renter nede gennem opkøb af japanske statspapirer.



Det giver en let styrkelse af dollar mod yen, mens forholdet mellem yen og euro er så godt som uændret.



Euro koster fredag morgen 1,0760 dollar mod 1,0810 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 113,00 yen mod 112,35 yen torsdag eftermiddag, mens der går 121,60 yen på en euro fredag morgen mod 121,45 yen torsdag eftermiddag.



I Kina er markederne igen i gang efter den ugelange fejring af det kinesiske nytår.



Fredag morgen overraskede den kinesiske centralbank, People's Bank of China, med en 10 basispoints renteforhøjelse på markedsoperationer. Samtidig drænede banken netto 70 mia. yuan (10,2 mia. dollar) gennem markedsoperationer.



Forhøjelsen har styrket den kinesiske yuan, så der fredag morgen går 6,8705 yuan på en dollar mod 6,8840 yuan den 26. januar, der var sidste handelsdag i Kina inden nytårslukningen.



/ritzau/FINANS