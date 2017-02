Råvarer: Sanktionsplaner mod Iran holder hånden under oliepriser

Oliepriserne har stabiliseret sig fredag morgen, hvor produktionsreduktioner fra oliekartellet Opec og trusler om nye amerikanske sanktioner mod Iran fastholder priserne på et forholdsvis højt niveau.



De nye amerikanske sanktioner mod Iran skyldes landets seneste missiltest, og planerne kan ifølge Bloomberg News allerede blive til virkelighed fredag.



Og selv om de ifølge kilder ikke direkte vil påvirke atomaftalen fra 2015, er planerne med til at holde hånden under markedet.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 56,80 dollar mod 56,85 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,80 dollar mod 53,85 dollar torsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller siver let, mens investorerne afventer dagens vigtige amerikanske arbejdmarkedsrapport fra Washington.



En ounce guld står fredag morgen i 1212 dollar mod 1218 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt ned til 5823 dollar per ton fra 5905 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS