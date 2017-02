Aktier: Kursfald med Tokyo som største taber

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,0 Topix -0,9 Hongkongs Hang Seng -0,7 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,8 Sydney ASX 200 -0,1

Der var kursfald fra morgenstunden i Tokyo, og faldene er accelereret i dagens løb, mens de øvrige markeder begrænser de overvejende negative kursudsving til små minusser.Investorerne har øjnene rettet mod de effekter, som den ny amerikanske administration har på især valutamarkedet, hvor den ellers så mægtige amerikanske dollar er presset i defensiven mod især den japanske yen."Trump-administrationens protektionistiske retorik og splittende tilgang har givet anledning til bekymring, om at de ventede finanspolitiske stimulerende foranstaltninger kan køre af sporet. Dollaren vil fortsætte med at være i defensiven på kort sigt," vurderer markedsstrateg Elias Haddad fra Commonwealth Bank of Australien ifølge Bloomberg News.I Tokyo driver den styrkelse af yen, som er opstået efter de mange signaler fra Det Hvide Hus om valuta-problematikken, markedet ned."Trumps lejlighedsvise bemærkninger og tweets er den eneste vejledning fra den nye amerikanske administration, som markedet har at gå efter i øjeblikket," siger Shuji Shirota, leder af makro strategi gruppe i Tokyo på HSBC.Nikkei-indekset ligger med et minus på 1,0 pct., mens det bredere Topix-indeks falder 0,9 pct.De kinesiske investorer på fastlandet er stadig ude af markedet på grund af det kinesiske nytår, men såvel børsen i Hongkong som i Sydkorea og Taiwan er tilbage i sving.Hang Seng-indekset i Hongkong falder 0,7 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks falder 0,4 pct.Taiex-indekset i Taiwan skal indhente den internationale udvikling, mens Taipei-børsen har været lukket. Indekset ligger med et minus på 0,2 pct.I Sydney lukker ASX-indekset med et tab på 0,1 pct.De amerikanske aktie-futures ligger med fald på 0,3-0,6 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Oliepriser presses lidt op af Opec-aftale

LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar igen i defensiven men begejstringen lever fortsat TABELIndeksværdi klokken 06.20/ritzau/FINANS