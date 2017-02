Råvarer: Oliepriser presses lidt op af Opec-aftale

Råvarepriserne ligger med kun mindre udsving torsdag morgen, hvor fokus er på valutaudviklingen og dermed på afregningspriserne.



I oliemarkedet bliver priserne presset marginalt op af gentagne bekræftelser på, at de vedtagne produktionsreduktioner i aftalen mellem Opec og andre producenter synes at holde.



Senest har Rusland reduceret produktionen 117.000 tønder om dagen i januar, men samtidig fortsætter de amerikanske lagre med at stige, hvilket tyder på øget produktion i den del af verden.



De amerikanske råolielagre steg med 6,5 mio. tønder i den forgangne uge ifølge opgørelsen fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag. Det var mere end økonomernes bud på en stigning på 2,6 mio. tønder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 56,55 dollar mod 56,35 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,60 dollar mod 53,45 dollar onsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller får glæde af den tilsyneladende afventende holdning hos den amerikanske centralbank med hensyn til kommende renteforhøjelser.



En ounce guld står torsdag morgen i 1216 dollar mod 1206 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 5999 dollar per ton fra 5991 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS