Valuta: Dollar igen i defensiven men begejstringen lever fortsat

Den amerikanske dollar er igen skubbet i baggrunden af faldende renter og frygt for at USA's præsident, Donald Trump, vil indlede en valutakrig mod de økonomier, der har stort handelsoverskud i forhold til USA.



Samtidig giver den amerikanske centralbanks afventende holdning, der blev overskriften i onsdagens pengepolitiske møde efter afslutningen af Federal Open Market Committee, den amerikanske valuta et præg af svaghed.



"Det, som interesserer Trump, er størrelsen af USA's handelsunderskud og mængden af eksport fra USA, og ikke hvad valutakursen er, eller hvorvidt USA har brug for en stærk dollar," vurderer den tidligere chef for det japanske finansministeriums valutakontor, Hiroshi Watanabe, over for Bloomberrg News.



Hiroshi Watanabe peger på, at selv om den amerikanske administration ikke direkte begunstiger en svag dollar, så betyder indikationerne, at dollar ikke nødvendigvis behøver være en stærk valuta.



Tirsdag langede Donald Trump ud efter Kina og Japan med påstande om, at de to lande helt urimeligt har devalueret deres respektive valutaer, hvorimod amerikanerne sidder tilbage "som en flok tåber".



Og Trumps handelsrådgiver, Peter Navarro, kaldte onsdag den fælleseuropæiske euro for "groft undervurderet" og pegede på en undervurdering på omkring 25 pct.



Alligevel fastholder blandt andet Goldman Sachs vurderingen af, at dollar vil styrkes markant i de kommende måneder.



"Det er bare en lille pause i den nye trend. Der har været et dybtgående skifte væk fra den finanspolitiske ortodoksi og deflationstrusler og over mod en mere reflationær politik globalt. Det er set kraftigst i USA," siger markedschef Philip Moffitt fra Goldman Sachs Asset Management i Sydney ifølge Bloomberg News.



"Dollar vil fortsætte med at styrkes over for euro og yen, i takt med at centralbankerne i Europa og Japan fastholder de kvantitative lempelser, mens Federal Reserve er indstillet på at hæve renten omkring tre gange i år," pointerer Philip Moffitt.



Euro koster torsdag morgen i 1,0790 dollar mod 1,0760 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 112,65 yen mod 113,50 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 121,55 yen på en euro torsdag morgen mod 122,15 yen onsdag eftermiddag.



