S vil have ændringer til lov om studiejob for udlændinge

Socialdemokratiet (S) har onsdag foreslået flere ændringer til et lovforslag, der skal sikre smidigere regler for udenlandske studerende, der arbejder ved siden af deres studie i Danmark.



Lovforslaget udspringer af sagen om superstudenten Marius Youbi.



Han blev i slutningen af 2015 udvist af Danmark, fordi han i perioder havde arbejdet mere end de tilladte 15 timer om ugen ved siden af sit ingeniørstudium.



Det fandt mange - inklusiv et flertal på Christiansborg - urimeligt.



Derfor gik udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) onsdag i folketingssalen til førstebehandlingen af en lovændring, der ville lempe reglerne til fordel for udenlandske studerende på en række områder.



Men i stedet for at stemme for forslaget onsdag, mener Socialdemokratiet, at loven risikerer at blive for lempelig og vil have den strammet på et par punkter.



Ved at skærpe sanktionerne en over for folk, der overtræder loven, kan man ifølge ordfører Mathias Tesfaye (S) undgå snyd.



"Vi synes, at forslaget er blevet en anelse for lempeligt. Det er rimeligt, at de studerende ikke mister deres opholdstilladelse første gang, de træder uden for stregerne."



"Men vi frygter social dumping. Derfor vil vi fremlægge et ændringsforslag," siger han.



Det skyldes blandt andet høringssvarene til lovændringen.



Her har blandt fagbevægelsen, heriblandt LO, udtrykt bekymring for såkaldt social dumping, hvis udenlandske studerende kan arbejde op til 130 timer om måneden i stedet for de nuværende 87.



Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen støtter op om at se på ændringer i lovforslaget. Hun ønsker desuden at evaluere loven efter et år for at se på fordele og ulemper.



Inger Støjberg (V) virkede overraskede over, at partierne ønskede ændringer på selve dagen for førstebehandlingen af forslaget.



"Jeg vil foreslå, at man - inden man næste gang møder op til forhandlinger i ministeriet - har fået blåstemplet sine holdninger i fagbevægelsen, i stedet for når lovforslaget ligger klart," sagde Inger Støjberg fra talerstolen.



/ritzau/