Små rentestigninger i Asien kan skylle ind over det danske obligationsmarked onsdag, hvor opmærksomheden samler sig om et par amerikanske nøgletal samt ikke mindst rentemødet i den amerikanske centralbank.



Desuden spiller bekymringerne over Trumps protektionistiske linje fra tid til anden stadig en rolle og giver anledning til lidt uro på finansmarkederne.



Den tiårige amerikanske rente ligger onsdag morgen i 2,48 pct. i Tokyo, hvilket er omkring 4 basispoint højere, end da de danske handlere gik hjem tirsdag ved 17-tiden.



Herhjemme sluttede renten på den toneangivende danske statsobligation med udløb i november 2025 i 0,45 pct., hvilket var identisk med niveauet mandag.



Onsdagens buket af vigtige nøgletal omfatter ved 10-tiden den endelige opgørelse af indkøbschefernes aktivitetsindeks i eurozonen fra Markit - samt i eftermiddag beskæftigelsesrapporten fra ADP i USA samt erhvervsindikatoren ISM fremstilling.



Økonomerne venter ifølge Bloomberg News ingen ændringer i opgørelsen af Markits aktivitetsindeks, der fortsat ventes at indikere vækst efter en stigning til indeks 55,1 i januar fra 54,9 i december.



I USA ventes ADP-rapporten at vise en stigning i beskæftigelsen på 168.000 personer i januar mod 153.000 personer i december.



Også aktivitetsindekset ISM industri ventes at indikere tiltagende vækst. Økonomer venter en stigning til 55,0 i januar fra 54,5 i december.



Når det kommer til aftenens rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hersker der næsten enighed om, at banken ikke piller ved renten. Blandt 94 økonomer, som Bloomberg News har talt med, venter blot én økonom, at banken hæver renten til 0,75-1 pct. fra 0,5-0,75 pct.



"Fed udsender ingen ny økonomisk prognose på mødet. Investorerne vil derfor granske pressemeddelelsen meget nøje for at se, om der er indikationer på, hvornår den næste renteforhøjelse vil komme," skriver Sydbank i sin morgenkommentar onsdag.



/ritzau/FINANS