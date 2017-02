De amerikanske renter faldt i USA tirsdag, hvor den fornyede uro over USA's præsidents, Donald Trumps, kontroversielle immigrationstiltag i weekenden igen blussede op efter fyringen af den fungerende justitsminister.



Tirsdag lukkede den tiårige amerikanske rente i 2,46 pct. i New York efter et fald på 3 basispoint i forhold til mandagens slutniveau.



Onsdag morgen handles den tiårige rente i 2,47 pct. på markedet i Tokyo. Det er 3 basispoint højere, end da de danske handlere gik hjem tirsdag ved 17-tiden.



Med til at skubbe renterne ned tirsdag var også et par skuffelser fra de økonomiske nøgletal.



Den generelle forbrugertillid overraskede negativt i januar med et fald til 111,8 fra 113,3 måneden før og mod økonomernes estimerede et fald til 112,8.



Også indkøbschefernes aktivitetsindeks i Chicago-regionen, Chicago PMI, udviklede sig med et indeks i januar på 50,3 dårligere end ventet. Markedet havde ventet en stigning til 55,0 fra 54,6 i december.



Trods de skuffende data, er det næppe nok til at ændre på Federal Reserves syn på renteudviklingen. Centralbanken holder pengepolitisk møde med afslutning senere i dag, onsdag, og investorernes fokus er rettet mod de medfølgende kommentarer.



Tung nøgletalsuge forude



I det hele taget er ugen tung, når det gælder nøgletal.



Onsdag kommer ADP-jobrapporten, som er forløberen for den vigtige officielle arbejdsmarkedsrapport. Desuden kommer der tal for PMI industri, ISM industri samt anlægsinvesteringer.



Torsdag fremlægges produktiviteten i fjerde kvartal samt de ugentlige tal for nytilmeldte ledige



Fredag kommer turen til den tunge jobrapport fra de amerikanske myndigheder. Jobskabelsen uden for landbruget er som vanligt i centrum, men også lønningerne vil få stor opmærksomhed, mens selve arbejdsløsheden er skubbet lidt i baggrunden.



Og når rapporten er ved at være sunket ind, bliver der fulgt op med PMI service, PMI samlet, ISM service, fabriksordrer, samt de endelige tal for decembers ordreindgang af varige goder.



/ritzau/FINANS