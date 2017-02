Aktier: Indledende kursfald på asiatiske markeder vendt til stigninger

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,6 Topix +0,4 Hongkongs Hang Seng -0,7 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi +0,6 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 +0,5

Der var indledende kursfald på de fjernøstlige markeder onsdag morgen, hvor kommentarer om asiatisk valutamanipulation fra USA's præsident, Donald Trump, kortvarigt gav anledning til kursfald i Tokyo efter en markant styrkelse af yen.Men siden har både valuta- og aktiemarkedet rettet sig, og de indledende fald på børsen i Tokyo er vendt til stigninger efter en afvisning af Trumps beskyldninger fra såvel det japanske finansministerium og fra premierminister Shinzo Abes kabinetssekretær."Der er især i Japan masser af bekymring om hans (Donald Trumps, red.) politiske tiltag, når han nævner valutakursen," siger cheføkonom Harumi Taguchi fra IHS Markit i Tokyo til Reuters.I Tokyo ligger Nikkei-indekset med et plus på 0,6 pct., mens det bredere Topix-indeks stiger 0,6 pct.En del af de asiatiske investorer er stadig ude af markedet på grund af det kinesiske nytår, men børsen i Hongkong er tilbage i sving onsdag.Her har investorerne en hel del negativ international udvikling af indhente, og Hang Seng-indekset falder 0,7 pct.- De amerikanske aktier faldt i løbet af nytårsferien, så kursfaldet er helt normalt, siger analytiker Castor Pang fra Core Pacific Yamaichi i Hongkong til Bloomberg News.Blandt de øvrige markeder er der et plus i Sydkoreas Kospi-indeks på 0,6 pct., og Singapores Strait Times handles 0,2 pct. højere. I Sydney lukkede ASX-indekset med en stigning på 0,5 pct.De amerikanske futures ligger med stigninger på 0,1-0,3 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Trumps valuta-kritik preller af på modtagerne LÆS OGSÅ: Råvarer: Stor olieproduktion og svækket dollar påvirker priserne TABELIndeksværdi klokken 06.25/ritzau/FINANS