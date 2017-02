Valuta: Trumps valuta-kritik preller af på modtagerne

De asiatiske investorer tager tirsdagens bølgegang i valutamarkedet med ophøjet ro onsdag morgen, hvor den amerikanske præsident Trumps udnævnelse af Japan til valutamanipulator bliver modtaget med afvisning.



Men Donald Trumps kommentarer har dog givet anledning til noget bevægelse, som kan have ryddet nogle specifikke modstandspunkter af vejen i markedet, idet den efterfølgende midlertidige dollarsvækkelse fik euro og især yen til at bryde ud af de snævre handelsbånd.



"Mere valuta-armlægning fra Trump ledelsen over natten har gjort ondt på dollar, og det har hjulpet med til at bryde det to uger gamle sidelæns spænd over for yen," vurderer markedsstrateg Imre Speizer fra Westpac Banking i Auckland til Bloomberg News.



Trumps gentagne kritik, som beskylder både Kina, Japan og Tyskland for at fifle med valutakurserne på bekostning af USA, blev tirsdag rettet mod Japan, og det fik sat gang i de noget statiske markeder og udløste en markant omend midlertidig svækkelse af dollar.



Fra japansk side betegnes den amerikanske præsidentens beskyldninger som "helt ude af trit med virkeligheden".



Siden er markedet faldet tilbage, og investorerne afventer nu i stedet Federal Reserves rentemeddelelse og de efterfølgende kommentarer om renteudviklingen senere på dagen.



Euro koster onsdag morgen 1,0790 dollar mod 1,0810 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 113,25 yen mod 112,50 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 122,20 yen på en euro onsdag morgen mod 121,60 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS