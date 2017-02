Råvarer: Stor olieproduktion og svækket dollar påvirker priserne

De mest handlede råvarer ligger uden ensartet retning onsdag morgen. Større olieproduktion og svækket dollar trækker i hver sin retning.



Tirsdag viste nye data fra American Petroleum Institute, API, at de amerikanske lagre af råolie steg 5,8 mio. tønder i den forgangne uge. Det er på trods af den igangværende produktionsreduktion fra oliekartellet Opecs side, som synes at blive overholdt til punkt og prikke af de mange deltagere i aftalen.



Opecs næststørste producent, Irak, reducerede produktionen med hele 180.000 tønder om dagen i januar for i henhold til statens oliemarketing-kompani.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 55,40 dollar mod 56,30 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,70 dollar mod 53,45 dollar tirsdag eftermiddag.



På guldmarkedet bliver priserne påvirket af den nærværende investorfrygt for, at den amerikanske præsident Trumps kontroversielle politik vil gå ud over det globale opsving.



Onsdag morgen koster en ounce guld 1210 dollar mod 1213 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller stiger et ton kobber til 6003 dollar onsdag morgen fra 5976 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS