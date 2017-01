Det tyder på, at det danske obligationsmarked vil åbne med marginale rentefald fra morgenstunden, efter at USA's præsident, Donald Trump, har skabt uro på markederne.



Uroen er affødt af den amerikanske præsidents kontroversielle immigrationstiltag i weekenden, som tirsdag morgen dansk tid har resulteret i fyring af den fungerende justitsminister.



De amerikanske renter lå næsten stille mandag i USA, men tirsdag morgen er der rentefald på markedet i Tokyo.



Den tiårige amerikanske rente handles i 2,46 pct. på markedet i Tokyo. Det er dog så godt som uændret i forhold til niveauet, da de danske handlere gik hjem mandag ved 17-tiden. Derfor kan bevægelserne på det danske marked vise sig ganske små.



Mandag faldt renten på den toneangivende danske statsobligation med udløb i november 2025 med 2 basispoint til 0,45 pct.



Bank of Japan fastholder pengepolitik



Den Japanske Centralbank, Bank of Japan, fastholdt pengepolitikken uændret på det pengepolitiske møde tirsdag. Bank of Japan vil dermed fortsætte med at købe obligationer og andre værdipapirer i samme tempo som hidtil og samtidig holde de toneangivende renter uændret på henholdsvis -0,1 pct. og 0 pct., hvilket var ventet af samtlige økonomer i en Bloomberg prognose.



Til gengæld fik vækstudsigterne og inflationsprognosen et hak op. Centralbanken øgede estimatet for den økonomiske vækst til 1,4 pct. i 2016 og 1,5 pct. i år fra henholdsvis 1,0 pct. og 1,3 pct.



Tirsdag byder på en række nøgletal fra eurozonen og USA. Der vil blandt andet være fokus på den amerikanske forbrugertillid for januar. Her venter flere investorer et mindre fald i forbrugertilliden til 112,8 fra tidligere 113,7.



"Falder den amerikanske forbrugertillid kan det udløse mindre rentefald og svække dollaren," beretter Werming K. Pedersen, der er seniorøkonom i Sydbank, i en morgenkommentar.



Inflationstal og BNP-tal fra eurozonen står også skrevet i tirsdagens kalender. Inflationen i eurozonen har vist en stigende trend på det seneste, men Sydbank venter ikke, at inflationen hverken i år eller til næste år vil nå op i nærheden af Den Europæiske Centralbanks målsætning på 2 pct.



"For januar venter vi, at inflationen vil stige 1,4 pct. Ser vi en større stigning, kan det i mindre grad presse renterne op, ligesom det kan styrke euroen en smule," skriver Werming K. Pedersen.



Blandt investorerne er der ifølge Bloomberg News ventet en stigning i forbrugerprisestimatet på 1,5 pct. mod tidligere 1,1 pct.



/ritzau/FINANS