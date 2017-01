Relateret indhold Artikler

De amerikanske renter lå næsten stille mandag i USA, men tirsdag morgen er der rentefald på markedet i Tokyo efter fornyet uro over USA's præsidents, Donald Trumps, kontroversielle immigrationstiltag i weekenden, som nu har resulteret i fyring af den fungerende justitsminister tidligt tirsdag morgen dansk tid.



Mandag lukkede den tiårige amerikanske rente i 2,49 pct. i New York efter en lille stigning på knap 1 basispoint i forhold til fredagens slutniveau.



Tirsdag morgen er frygten for en mere protektionistisk tilgang fra USA's side dog blusset op igen, efter at Donald Trump mandag aften har fyret landets fungerende justitsminister, Sally Yates, der afviste at forsvare hans indrejseforbud.



Den tiårige rente handles i 2,46 pct. på markedet i Tokyo. Det er så godt som uændret i forhold til niveauet, da de danske handlere gik hjem mandag ved 17-tiden.



Mandagens nøgletal gav ikke anledning til overraskelser.



Den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, foretrukne inflationsmål, kerneinflationsindikatoren PCE Core, viste som ventet en stigning på 1,7 pct. på årsbasis i december, mens priserne steg med 0,1 pct. i forhold til måneden før.



Det overordnede inflationstal, PCE-deflatoren, viste en stigning på 1,6 pct. på årsbasis. Her var ventet et løft på 1,7 pct.



Og privatforbruget steg samtidig 0,5 pct. i forhold til december året før og udviklede sig dermed også på linje med estimaterne.



Indkomsterne steg parallelt 0,3 pct., hvor der var ventet en stigning på 0,4 pct.



Antallet af igangværende bolighandler i USA steg 1,6 pct. i december sammenlignet med måneden før. Økonomerne havde regnet med en stigning på 1,0 pct.



Tung nøgletalsuge forude



I det hele taget er ugen tung, når det gælder nøgletal.



Tirsdag byder på Chicago PMI, og onsdag kommer ADP-jobrapporten, som er forløberen for den vigtige officielle arbejdsmarkedsrapport. Desuden kommer der onsdag tal for PMI industri, ISM industri samt anlægsinvesteringer.



Torsdag fremlægges produktiviteten i fjerde kvartal samt de ugentlige tal for nytilmeldte ledige, og fredag kommer turen til den tunge jobrapport fra de amerikanske myndigheder. Jobskabelsen uden for landbruget er som vanligt i centrum, men også lønningerne vil få stor opmærksomhed, mens selve arbejdsløsheden er skubbet lidt i baggrunden.



Og når rapporten er ved at være sunket ind, bliver der fulgt op med PMI service, PMI samlet, ISM service, fabriksordrer, samt de endelige tal for decembers ordreindgang af varige goder.



/ritzau/FINANS