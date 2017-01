Aktier: Trump-fyring sender fornyet uro ind over det asiatiske markede

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,4 Topix -1,1 Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI -0,9 Sydney ASX 200 -0,6

Der er igen kursfald på de fjernøstlige markeder tirsdag morgen, hvor uroen over præsident Donald Trumps et indrejseforbud har medført fyring af USA's fungerende justitsminister, da hun ikke ville forsvare forbuddet mod folk fra syv lande med overvejende muslimsk befolkning indrejse til USA.Tiltaget får de amerikanske futures til at falde 0,3 pct. tirsdag morgen oven i de 0,6 pct.s store fald på Wall Street mandag.Samtidig styrkes yen til skade for de japanske eksportvirksomheder."Trumps isolationistiske politik betyder stigende risici forbundet med amerikanske aktiver, og det tynger dollar," siger markedsstrateg Imre Speizer fra Westpac Banking Corp. i Wellington til Bloomberg News.Mange af de asiatiske investorer er dog stadig ude af markedet på grund af det kinesiske nytår, der blandt andet holder børserne i Hong Kong, Kina og Taiwan og lukkede.I Tokyo er markederne ramt af en nedskrivning på 112 mia. yen hos elektronik-giganten Sony på grund af reducerede indtjeningsmuligheder i koncernens film-aktiviteter."Der er mange investorer, der ikke har glemt, hvordan Sony tidligere gentagne gange lovet uden af levere," siger analytiker Atul Goyal fra Jefferies Group.Sony falder 1,8 pct. og er med til at sende Nikkei-indekset 1,4 pct. lavere. Det bredere Topix-indeks viger samtidig 1,1 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Trump lægger låg over eventuel dollarstyrkelse LÆS OGSÅ: Råvarer: Olie uændret mens guld presses op af Trump-uro TABELIndeksværdi klokken 05.40/ritzau/FINANS