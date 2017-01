Valuta: Trump lægger låg over eventuel dollarstyrkelse

De internationale valutamarkeder forholder sig forholdsvist roligt tirsdag morgen, hvor den amerikanske præsident Donald Trumps seneste træk med fyring af den fungerende justitsminister ellers har sat sit præg på rente- og futuresmarkedet.



Den forestående månedsafslutning lægger en dæmper på markedsbevægelserne, men markedsreaktionen synes at være et solidt låg over markedet, når det gælder en eventuel dollarstyrkelse.



"Topsiden af dollar mod yen er begrænset af dollarsalgs-ordrer, der er opstået efter usikkerheden omkring Trumps politik," siger chefstrateg Kengo Suzuki fra Mizuho Securities Co. i Tokyo til Bloomberg News.



Præsident Trump fyrede mandag aften USA's fungerende justitsminister, Sally Yates, efter hendes afvisning af at forsvare hans kontroversielle indrejseforbud.



Det har sendt den tiårige amerikanske rente ned med 3 basispoint til 2,46 pct. på markedet i Tokyo, mens kursfaldene fra aktierne på Wall Street mandag samtidig fortsætter på markederne i Asien tirsdag morgen. De amerikanske aktiefutures falder med op mod 0,3 pct.



Og uden overraskelser på den japanske centralbanks pengepolitiske møde, der afsluttedes tirsdag, er markedet overladt til de politiske usikkerheder.



"Uden overraskelser fra Bank of Japan vil dollar-yen fortsætte med at være en funktion af den globale risikoappetit og Fed-forventninger," vurderer valutastrateg Mansoor Mohi-Uddin fra Royal Bank of Scotland Group i Singapore over for Bloomberg News.



Euro koster tirsdag morgen 1,0700 dollar mod 1,0685 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 113,55 yen mod 113,90 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 121,50 yen på en euro tirsdag morgen mod 121,70 yen mandag.



/ritzau/FINANS