Råvarer: Olie uændret mens guld presses op af Trump-uro

Der er sidelæns handel i oliemarkedet, mens ædelmetallerne stiger på politisk usikkerhed tirsdag morgen.



For oliemarkedets vedkommende er Opecs produktionsreduktions-aftale i centrum.



Produktionsreduktionerne kan ifølge Pioneer Naturressourcer Co. medføre et opsving i den amerikanske olieproduktion, der vurderers at stige til op mod 9,5 mio. tønder om dagen i år, hvilket vil være tæt på 2015-højdepunktet.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 55,20 dollar mod 55,15 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,45 dollar mod 52,40 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet presses priserne op at den politiske usikkerhed og uroen, som er affødt af den amerikanske præsident Donald Trumps kontroversielle immigrationstiltag i weekenden, som tirsdag morgen dansk tid har resulteret i fyring af den fungerende justitsminister.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1203 dollar mod 1196 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5869 dollar mod 5816 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS