Det danske obligationsmarked ser ud til at ville starte mandagen i nogenlunde samme terræn, som da det gik på weekend.



Dog kan der være en tendens til små rentefald, som i givet fald vil være en fortsættelse af fredagens udvikling.



Renten på den tiårige danske statsobligation faldt fredag 3 basispoint til 0,47 pct. Det skete, efter at sløje data for den amerikanske vækst fik en del investorer til at stoppe op og revurdere udsigterne endnu en gang, hvilket var med til at give en U-vending i de amerikanske renter.



På ugens første handelsdag fortsætter rentefaldet i USA, efter at præsident Donald Trumps kontroversielle immigrationstiltag i weekenden har givet kraftig kritik fra flere sider samt øget risikoaversion.



"Det skyldes nok øgede Trump-bekymringer, efter han via en "executive order" har indført indrejseforbud i USA for borgere fra en række muslimsk-dominerede mellemøstlige lande," skriver Handelsbanken i en analyse.



Mens den tiårige amerikanske rente fredag faldt 2 basispoint til 2,48 pct., bliver renten mandag morgen handlet i 2,47 pct. på markedet i Asien. Niveauet er 2 basispoint lavere, end da de danske handlere gik hjem ved 17-tiden fredag.



På makrosiden kommer der mandag en stribe data fra eurozonen for blandt andet økonomisk tillid og forbrugertillid, og senere på dagen kommer der fra USA data for personlig indkomst og forbrug foruden PCE-prisdeflator og igangværende bolighandler.



