Aktier: Røde markeder i Asien efter Trump-dekret

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,7 Topix -0,5 Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI Lukket Sydney ASX 200 -0,9

Der er kursfald på de fjernøstlige markeder mandag morgen, hvor frygten for reduceret global handel og øgede geopolitiske risici presser markederne ned efter USA's præsident, Donald Trump, i weekenden indførte et indrejseforbud for folk fra syv overvejende muslimske nationer."Trumps indrejseforbud rejser spørgsmålstegn ved, om der kommer mere fra den kant. Forbuddet kan få en dominoeffekt på tværs af markederne og påvirke samhandelen, rejser og hele den globale vækst. Der er stigende risiko for, at vi vil se mere restriktive amerikanske politikker," vurderer investeringschef Andrew Inovero fra Malayan Bank i Manila over for Bloomberg News.Mange af de asiatiske investorer har dog ikke mulighed for at reagere på grund af det kinesiske nytår, der holder børserne i Hong Kong, Kina, Malaysia, Korea, Singapore, Taiwan og Vietnam lukkede.Det amerikanske indrejseforbud sender risikoaversion gennem markederne, og med en svækket dollar står de japanske investorer igen med frygt for indtjeningen i de lokale eksportvirksomheder."Frygten er, at Trumps forbud mod flygtninge vil være et tilbageslag for det ventede økonomiske opsving og fyre op under bekymringerne over den protektionistiske handelspolitik," siger investeringsstrateg Hiroyasu Iida fra Aizawa Securities i Tokyo til Bloomberg News.Nikkei-indekset faldet 0,7 pct., og det bredere Topix-indeks viger 0,5 pct.Blandt de øvrige markeder falder det australske ASX-indeks 0,9 pct., men NZX-indekset i New Zealand lukker med et fald på 0,7 pct.De amerikanske aktiefutures ligger samtidig med minus på op mod 0,3 pct. mandag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Kontroversielt præsident-dekret dulmer dollarbegejsting LÆS OGSÅ: Råvarer: Svækket dollar lægger bund under priserne TABELIndeksværdi klokken 06.15/ritzau/FINANS