Råvarer: Svækket dollar lægger bund under priserne

Råvarepriserne ligger med uden de store udsving mandag morgen, hvor en svækket dollar, der jo er afregningsvaluta, er med til at holde hånden under markederne.



Oliepriserne fastholdes på det forholdsvis høje niveau over 50 dollar per tønde, uden dog at lægge op til stigninger, trods den overraskende høje disciplin i oliekartellet Opec vedrørende de vedtagne produktionsrestriktioner.



Men trods den tilsyneladende overholdelse af restriktionerne, giver det anledning til stigende aktivitet blandt andre producenter, der sender mere olie på markedet. Det fremgår blandt andet af antallet af ibrugtagne borerigge, der igen steg i fredagens amerikanske opgørelse fra Baker Hughes.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 55,35 dollar mod 55,55 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,00 dollar mod 53,20 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet ses stigende priser på baggrund af en svækket dollar og de faldende renter, som er resultatet af såvel en skuffende amerikanske BNP-vækst fredag, samt af den risikoaversion, der er sat i gang af weekendens kontroversielle immigrationstiltag fra den amerikanske præsident, Donald Trump.



Mandag morgen koster en ounce guld 1194 dollar mod 1189 dollar fredag eftermiddag.



I markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 5908 dollar mod 5920 dollar fredag.



