Valuta: Kontroversielt præsident-dekret dulmer dollarbegejsting

Den amerikanske dollar er på retræte på de internationale valutamarkeder mandag morgen, hvor skuffelsen over de nye immigrations-tiltag fra USA's præsident, Donald Trump, er tydelig i de asiatiske markeder.



Donald Trumps indrejseforbud for borgere fra syv overvejende muslimske lande har chokeret internationalt, og internt i USA vil justitsministre fra 16 delstater, deriblandt Californien og New York, ifølge internationale nyhedsbureauer udsendt fordømmelse af præsidentens indrejseforbud.



Samtidig har der været store demonstrationer i adskillige amerikanske byer, mens kaos har bredt sig i især de lufthavne, som er første linje i Donald Trumps ny politik.



"Det primære fokus i weekenden har været Trumps indvandringspolitik, og det vil ikke nødvendigvis overraske at se noget af dampen blive lukket ud af dollar i den tidlige handel. Men om markederne begynder at prissætte en højere "Trump-risikopræmie" står endnu hen i det uvisse," noterer chefstrateg Chris Weston fra IG Ltd. i Melbourne over for Bloomberg News.



Indrejseforbuddet har øget den i forvejen stigende frygt for den globale økonomi på et tidspunkt, hvor det endelig så ud til, at balancen var ved at vende mod det bedre.



Den ny præsidents udfald mod Kina, og ikke mindst de kraftige spændinger, der allerede er opstået i forholdet til Mexico, tegner skidt for samhandlen, mens investorerne er begyndt at krybe i ly i de traditionelle sikre havne som yen og guld.



Euro koster mandag morgen 1,0730 dollar mod 1,0695 dollar fredag.



Dollar koster samtidig 114,40 yen mod 115,05 yen fredag eftermiddag, mens der går 122,75 yen på en euro mandag morgen mod 123,05 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS