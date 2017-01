Obligationer: Rolig start med mulighed for marginale rentefald

Det tegner til en rolig åbning på det danske obligationsmarked med marginale rentefald fredag, hvor der kun er skrevet få tunge nøgletal i kalenderen.



Torsdag fortsatte den toneangivende danske rente den stigende tendens og sluttede med en rente på 0,50 pct., hvilket var 3 basispoint højere end onsdagens lukkeniveau. Det er første gang siden midten af december, at den danske rente har ligget omkring det niveau, og den stigende rentetendens skyldes ifølge Sydbank en forventning om, at økonomierne er på vej op i højere vækstgear.



Den tilsvarende amerikanske rente faldt derimod med et basispoint torsdag, efter at nogle af dagens nøgletal lå til den svage side. Fredag morgen på markedet i Asien genvinder den amerikanske rente torsdagens tab, da den her ligger i 2,51 pct.



Der er ingen danske data skrevet i fredagens nøgletalskalender, men dagen byder til gengæld på de første opgørelser over amerikanske BNP-tal og privatforbruget for fjerde kvartal. Her venter Sydbank en vækst i BNP for fjerde kvartal på omkring 2 pct.



"I fjerde kvartal har vi set tegn på, at privatforbruget har udviklet sig svagere, end det var tilfældet i tredje kvartal."



"Ser vi en væsentlig højere økonomisk vækst, kan det presse renterne op, styrke dollaren og løfte aktiemarkedet," uddyber Werming K. Pedersen, der er seniorøkonom i Sydbank, i en morgenkommentar.



Derudover bliver ugen rundet af med amerikanske tal for ordreindgangen af varige goder og Michigan tillidsindeks.



/ritzau/FINANS