Råvarer: Opec-aftale holder hånden under olieprisen

Udviklingen i olieprisen ligger stort set fladt fredag morgen efter en uge, hvor en række olieproducerende landes samarbejde om at reducere produktionen af råolie har vist lovende tegn og sendt olieprisen i vejret med 2,7 pct.



Prisen på WTI-olie har ligget nord for 50 dollar per tønde siden Opec og 11 andre olieproducerende lande i december indgik en aftale om at reducere olieproduktionen med 1,8 mio. tønder olie om dagen for at støtte olieprisen. Algeriets energiminister, Noureddine Boutarfa, sagde torsdag ifølge Bloomberg News, at aftalen ser ud til at holde, og lignende meldinger er i løbet af ugen også indløbet fra ministre i Kuwait og Irak, hvilket har bidraget til at drive olieprisen i vejret.



De amerikanske producenter af skiferolie kan dog gå hen og stikke en kæp i hjulet for Opec og samarbejdsparterne, da produktionen af skiferolie ventes at tage til i takt med, at olieprisen stiger.



"Markedet er virkelig ved at vende sig til ideen om, at Opec-samarbejde bliver et mindre problem end tidligere. Med stigning i den amerikanske produktion er det dog svært at se en stærk, holdbar stigning i olieprisen," siger David Lennox, analytiker hos Fat Prophets, til Bloomberg News.



Prisen på Brent-olie falder fredag morgen 0,2 pct. til 56,20 dollar per tønde mod 56,30 dollar per tønde ved dansk børslukketid torsdag. Prisen på WTI-olie ligger fladt omkring et niveau på 53,8 dollar per tønde.



Prisen på guld falder for fjerde dag i streg fredag morgen. Investorernes appetit på risikofyldte aktiver er taget til i løbet af ugen, hvilket har drevet fremgangen på aktiemarkedet og sendt guldprisen mod lavere himmelstrøg.



Guldprisen ligger fredag morgen til et minus på 0,2 pct. i et niveau på 1183,77 dollar per ounce mod 1186,55 dollar per ounce ved lukketid på de danske børser torsdag.



Prisen på kobber falder desuden 0,8 pct. til 5846,5 dollar per metrisk ton.



