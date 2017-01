Valuta: Yen svækket efter Bank of Japans obligationsopkøb

Den japanske valuta er natten til fredag blevet svækket lidt mod både dollar og euro, hvilket ifølge Bloomberg News er sket, efter at Bank of Japan boostede sine opkøb af obligationer med mellemlang løbetid.



Det er ifølge nyhedsbureauet en understregning af bankens indsats i forhold til at fastholde sit mål for rentekurvens udformning.



Den tiårige japanske rente faldt 1,5 basispoint til 0,07 pct., efter Bank of Japan øgede opkøbene af fem- til tiårige statsobligationer i sine direkte opkøbstransaktioner fredag til 450 mia. yen fra 410 mia. yen.



Torsdag nåede renten på papiret årets højeste på 0,085 pct., og det fik markedsdeltagere til at spekulere på en snarligt træk fra Bank of Japan.



"Vi havde et øje på stigningen i den tiårige rente, og spekulerede over om de var tæt på at gøre noget. Bank of Japans forpligtelse til at holde den tiårige rente "omkring nul procent", betyder i vide kredse minus 0,1 procent til plus 0,1 pct.," siger Sean Callow, seniorstrateg hos Westpac Banking, til Bloomberg News.



Mod dollar er yen fredag morgen svækket blevet svækket til 114,91 yen mod 114,40 yen tidligt på natten og 114,74 yen torsdag kl. 17. Der er ikke sket de store forskydninger i styrkeforholdet mellem euro og dollar. Det kan amerikanske vækstal i eftermiddag dog potentielt lave om på.



Det drejer sig om den første opgørelse over væksten i det amerikanske bruttonationalprodukt (BNP) i fjerde kvartal. Ifølge Bloomberg News estimerer økonomerne en vækst på 2,2 pct. i fjerde kvartal opgjort i helårlige tal. Euro koster fredag morgen 1,0674 dollar mod 1,0671 dollar torsdag kl. 17.



/ritzau/FINANS