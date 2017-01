Aktier: Feriepræget fredag runder grøn uge af i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix +0,2 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +0,7

De asiatiske aktier ligger relativt fladt på en feriepræget fredag, der markerer enden på en uge, hvor investorerne med baggrund i de seneste årsregnskaber og økonomiske nøgletal har vurderet, at tiltroen til den globale økonomiske vækst for nuværende er begrundet, og sendt aktiekurserne i vejret.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Google-aktien straffet trods stor vækst Med mulighed for lempelig amerikansk finanspolitik på den ene side og en mulig handelskrig på den anden er det nok engang den amerikanske præsident, Donald Trump, der indtager joker-rollen."Investorerne ser ud til at satse på forbedringen af den globale økonomi samt ekspansiv amerikansk finanspolitik. Men risikoen for en handelskrig stiger dog med Donald Trumps grænsehandels-idé," skriver Jeffrosenberg Tan i en SMS til Bloomberg News.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger til en fremgang på 0,1 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser. Indekset er i løbet af ugen steget med 1,7 pct., og bærer fredag præg af at børserne i Kina, Taiwan og Sydkorea holder lukket på grund af helligdag, mens handlerne kan gå på tidlig weekend i Singapore og Hongkong.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod en stigning på 0,2 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et plus på 0,2 pct. Det australske ASX-200-indeks stiger med 0,7 pct., mens Hang Seng i Hongkong ligger til et minus på 0,1 pct.Keppel Corporation, verdens største producent af olieboreplatforme, falder 2 pct. efter et årsregnskab, der bød på skuffende udsigter for fremtiden. Selskabet nedlagde mere end 10.000 stillinger i 2016, og siger ifølge Bloomberg News at selv ikke en fordobling af olieprisen vil være tilstrækkeligt for en industri, der er plaget af overkapacitet.LÆS OGSÅ: Valuta: Yen svækket efter Bank of Japans obligationsopkøb



LÆS OGSÅ: Råvarer: Opec-aftale holder hånden under olieprisen TABELIndeksværdi kl. 06.02/ritzau/FINANS