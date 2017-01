Obligationer: Risikoappetit kan sende renten mod nye højder

Det tegner til at blive en åbning med mindre rentestigninger på det danske obligationsmarked torsdag morgen, efter at de amerikanske renter er fortsat med at stige henover natten.



Torsdag morgen bliver den tiårige amerikanske rente handlet til 2,52 pct. på markedet i Asien, hvilket er 2 basispoint højere end ved onsdagens danske børslukning.



Onsdag lukkede den toneangivende tiårige danske statsobligation i 0,47 pct., hvilket var 9 basispoint højere end tirsdag. Onsdagens slutniveau var desuden det højeste niveau siden midt december.



"Den gode stemning på aktiemarkederne har udløst globale rentestigninger," noterer seniorøkonom Werming K. Pedersen fra Sydbank i en skriftlig kommentar.



Torsdag kommer der fra makrosiden blandt andet britiske BNP-tal for fjerde kvartal. Her ventes der en stigning på 0,5 pct., efter at stigningen i kvartalet før endte på 0,6 pct.



Derudover kommer der også amerikanske nøgletal, hvor der blandt andet fremlægges engroslagre, PMI Service og PMI samlet, samt de ugentlige tal for nytilmeldte ledige.



Der vil også være fokus på salget af nye huse i USA for december, som har vist en stigende trend siden starten af 2011. I november steg salget af nye huse relativt kraftigt, hvorfor flere iagttagere venter et mindre fald i tallet for december.



/ritzau/FINANS