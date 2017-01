Råvarer: Afbalanceret marked på baggrund af stigende renter

Råvarepriserne ligger stort set uændrede torsdag morgen, hvor fokus er på den igangværende vending i risikobilledet på de finansielle markeder.



I oliemarkedet er priserne så godt som uændrede, idet en styrket dollar afbalanceres af de rigelige forsyninger og store lagre, som fortsat er til stede trods Opecs og andre producenters forsøg på at reducere produktionen og afstive markedet.



De amerikanske råolielagre steg med 2,8 mio. tønder i den forgangne uge ifølge opgørelsen fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag.



Det var mere end økonomernes bud på en stigning på 1,5 mio. tønder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 55,55 dollar mod 55,45 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,20 dollar mod 53,15 dollar onsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller bliver presset af stigende renter, der er opstået på baggrund af den igangværende stigende risikoappetit, hvilket får investorerne til at sælge ud af de inaktive investeringer.



En ounce guld står torsdag morgen i 1199 dollar mod 1196 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 5971 dollar per ton fra 5960 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS